Ha un infarto, cade e soffoca la madre

foto Ansa 20:04 - Due persone sono morte a Pertegada, frazione di Latisana (Udine). Inizialmente si era pensato a una fuga di monossido di carbonio, ma le indagini hanno portato alla luce un'incredibile tragedia. L'uomo, un 58enne, ha preso in braccio la madre anziana non in grado di deambulare ma ha avuto un infarto per lo sforzo, quindi è crollato a terra, sopra la donna, soffocandola con il suo stesso peso. - Due persone sono morte a, frazione di Latisana (Udine). Inizialmente si era pensato a una fuga di monossido di carbonio, ma le indagini hanno portato alla luce un'incredibile tragedia. L'uomo, un 58enne, ha preso in braccio la madre anziana non in grado di deambulare ma ha avuto un infarto per lo sforzo, quindi è crollato a terra, sopra la donna,con il suo stesso peso.

I carabinieri sono stati allertati da una parente che, giunta all'abitazione, ha suonato ma nessuno le ha aperto né ha sentito rumori provenienti dall'interno. I militari sono penetrati nell'abitazione e hanno notato i due corpi senza vita e privi di segni di violenza. La prima ricostruzione della vicenda, dunque, faceva pensare a un'intossicazione da monossido di carbonio. Soltanto dopo indagini più approfondite, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'incidente.



Valentino Buffon, di 58 anni, avrebbe preso in braccio l'anziana madre, Fanni Taglialegne, di 91 anni, che per spostarsi utilizzava una carrozzella. Lo sforzo compiuto, però, gli ha provocato un infarto, ha lasciato cadere il corpo della madre e, persa conoscenza, gli è piombato addosso, soffocandola. Il medico di famiglia, giunto sul posto e in attesa del medico-legale, ha stabilito infatti che l'uomo è deceduto in seguito ad arresto cardiaco, mentre l'anziana è morta per soffocamento.