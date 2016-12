foto LaPresse

- I carabinieri del Ros hanno eseguito quattro provvedimenti cautelari, per tentata evasione, corruzione, traffico di droga e armi. L'operazione ha sventato un progetto di evasione spettacolare con uso anche di un elicottero dal carcere di Tolmezzo e un traffico di hashish ed armi. Sono state anche effettuate 12 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati in stato di libertà, in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte.