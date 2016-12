foto Afp 11:16 - Quattro ex dirigenti della Grandi Motori Trieste, indagati per omicidio colposo e cooperazione colposa, hanno ricevuto l'avviso di fine indagini, che generalmente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Le indagini dei magistrati si sono concentrate sulla morte di otto operai per mesotelioma pleurico causato da esposizioni all'amianto che, secondo la Procura, vanno dal 1971 al 2000. - Quattro ex dirigenti della Grandi Motori Trieste, indagati per omicidio colposo e cooperazione colposa, hanno ricevuto l'avviso di fine indagini, che generalmente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Le indagini dei magistrati si sono concentrate sulla morte di otto operai per mesotelioma pleurico causato da esposizioni all'amianto che, secondo la Procura, vanno dal 1971 al 2000.

Gli indagati sono il direttore generale della Grandi Motori (GMT) negli anni dal 1970 al 1977, il presidente e amministratore delegato della Grandi Motori dal 1977 al 1984, il direttore generale e amministratore delegato di Fincantieri (Divisione Grandi Motori) dal 1984 al 1992 e un membro del consiglio di amministrazione di Fincantieri dal 1984 al 1994.



La Procura contesta ai quattro di non aver posto in essere misure per la sostituzione dell'amianto, di non aver dotato gli ambienti di lavoro di impianti fissi e mobili per l'aspirazione e di non aver posto l'amianto in ambienti separati. Ancora, ai lavoratori non sono state date informazioni sui pericoli e nemmeno fornite le mascherine. I lavoratori morti per amianto erano attivi in vari reparti: saldatori, collaudatori e attività manutentiva.



La proprietà dello stabilimento della Grandi Motori è più volte passata di mano: dal 1966 al 1972 è stata di Fiat-Iri, dal 1972 al 1982 di Grandi Motori Trieste (dal 1975 totalmente trasferita all'Iri), dal 1984 al 1998 di Fincantieri, mentre dal 2000 è della multinazionale finlandese Wartsila.



Oltre agli otto contestati, la Procura ha ancora in corso un filone di indagini per altri sei casi di decessi per mesotelioma pleurico, tre dei quali sono recenti mentre per gli altri tre il caso era stato inizialmente archiviato ed è stato ora riaperto alla luce dell'altra inchiesta.