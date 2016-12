foto Afp

23:01

- Un pullman romeno ha preso fuoco lungo il tratto autostradale della A4 tra Villette e Gorizia, nel territorio del Comune di Ayello (Udine) in direzione di Venezia. I 48 passeggeri a bordo del mezzo sono stati fatti scendere velocemente dai soccorritori nella corsia di emergenza e sono tutti illesi. Il tratto autostradale è stato chiuso per circa mezz'ora, a causa della scarsa visibilità per il fumo.