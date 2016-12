Il monossido uccide una coppia di anziani

foto LaPresse

- Una coppia di anziani è stata trovata morta in un'abitazione rurale dove si era recata per trascorrere il Capodanno a Dior di Dierico, in Friuli. A causare la morte di marito e moglie sarebbero state esalazioni di monossido di carbonio. I corpi di Walter Silverio e di sua moglie Norma Dereani, entrambi di 63 anni, sono stati trovati dal figlio.