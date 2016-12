foto Facebook 22:46 - Una 22enne, Lisa Puzzoli, è stata uccisa a coltellate dall'ex convivente, Vincenzo Manduca, 27 anni, durante una lite. E' accaduto in un'abitazione di una frazione di Basiliano, in provincia di Udine. L'omicida, subito dopo l'assassinio, ha telefonato alle forze dell'ordine e ha confessato il gesto. L'uomo era stato già denunciato tre volte per stalking. - Una 22enne, Lisa Puzzoli, è stata uccisa a coltellate dall'ex convivente, Vincenzo Manduca, 27 anni, durante una lite. E' accaduto in un'abitazione di una frazione di Basiliano, in provincia di Udine. L'omicida, subito dopo l'assassinio, ha telefonato alle forze dell'ordine e ha confessato il gesto. L'uomo era stato già denunciato tre volte per stalking.

L'uomo nel tardo pomeriggio è andato a casa della giovane e, indifferente alla presenza del fratello, l'ha uccisa con un coltello. Da tempo i due non vivevano più insieme. Alla base della rottura la nascita di una bimba che oggi ha due anni e che l'omicida non ha mai riconosciuto, convinto di non esserne il padre. Cosa smentita dall'esame del Dna, che ha invece sancito che la piccola è figlia della ex coppia.



Manduca, partito come spesso faceva da Forlì, avrebbe raggiunto la ex convivente nella sua casa di Basiliano, dove la giovane viveva con la bimba, a pochi metri dall'abitazione dei genitori e del fratello, forse già con il coltello in tasca. Dopo averla uccisa, il giovane si è recato nella piazza del paese e ha telefonato al 112. Sui fatti indagano i carabinieri della stazione di Campoformido.