Trieste, cerca di sparare a due donne ma la pistola si inceppa: ne accoltella una

foto LaPresse 17:23 - Al culmine di una lite ha tentato di sparare alla badante della madre e alla figlia della donna, ma la pistola si è inceppata. A quel punto Fabio Simoncelli, 66 anni, ha afferrato un coltello e ha colpito una delle due, ferendola. E' avvenuto in una villetta a Darsella San Bartolomeo, a Muggia (Trieste). L'uomo è stato arrestato dalla polizia. La donna ferita sarebbe in condizioni gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo avrebbe accusato la badante di sottrarre denaro e gioielli all'anziana madre, accusa che la badante invece gli ha rivolto contro, sostenendo che proprio lui rubava preziosi e soldi.



L'uomo a quel punto, in un impeto d'ira, ha afferrato una pistola ed ha sparato a entrambe le donne. L'arma, però, si è inceppata e allora ha afferrato un coltello colpendo alla schiena la badante e ferendola in modo grave. L'aggressore avrebbe anche causato contusioni alla figlia della donna che, per difendere la madre, avrebbe colpito l'uomo con un vaso da fiori. Subito dopo la donna più giovane è fuggita in casa di alcuni vicini da dove ha telefonato alla polizia.



Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato l'uomo e lo hanno arrestato. La badante è stata invece soccorsa e portata all'ospedale di Cattinara. La donna è in prognosi riservata.