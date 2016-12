foto Ansa

- La guardia di finanza di Udine ha sequestrato beni immobili e terreni per un valore di circa otto milioni di euro a un commercialista indagato per violazioni fiscali. Il professionista aveva intestato il proprio patrimonio a una società di capitali riconducibile alla sua convivente, divenendo "incapiente". Gli è stata inoltre contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre sette milioni di euro.