Pm: "Reiver ha ammesso le sue responsabilità"

L'audio dell'intervista a Reiver 17:24 - Nuova versione del delitto di Lignano Sabbiadoro (Udine). Mentre all'inizio Lisandra si era addossata tutta la responsabilità dell'uccisione materiale dei due coniugi Paolo Burgato e Rosetta Sostero, durante il secondo interrogatorio reso in carcere ha sostenuto che sia stato il fratello Reiver a sferrare tutte le coltellate. Gli investigatori ritengono che l'ipotesi più plausibile è che entrambi i fratelli abbiano partecipato materialmente all'omicidio.

Gli atti, che erano stati inizialmente secretati dalla Procura, sono stati resi noti oggi quando il verbale è stato allegato alla richiesta di rogatoria alle autorità cubane per l'interrogatorio di Reiver. Per il resto il racconto degli avvenimenti di quella notte non cambia: Lisandra continua a spiegare che è stato Reiver ad avere l'idea di fare la rapina, perché aveva bisogno di soldi. Sostiene di averlo aiutato essendo il suo unico fratello e il suo punto di riferimento.



Gli investigatori, tuttavia, nutrono ancora dei dubbi sulle due versioni offerte, diametralmente opposte l'una dall'altra. L'ipotesi che ritengono più plausibile è che entrambi i fratelli abbiano partecipato materialmente all'omicidio. Resta da accertare la ricostruzione di Reiver, che si trova da un mese e mezzo in carcere a L'Avana in stato di arresto preventivo.