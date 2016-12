foto Ap/Lapresse

11:30

- Alcune ossa umane sono state scoperte durante i lavori di pulizia di una delle vasche della centrale termoelettrica A2A di Monfalcone, in provincia di Gorizia. I resti (alcune vertebre, una clavicola e una scapola) erano stati chiusi in un sacco di plastica prima di essere gettati nella vasca. Sono in corso accertamenti medico-legali per stabilire a quando possa risalire la morte della persona a cui appartengono i resti.