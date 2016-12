Delitto di Lignano, Lisandra ritratta tutto: "A uccidere i Burgato è stato mio fratello Reiver"

- Colpo di scena nelle indagini sul delitto di Lignano. Secondo indiscrezioni raccolte dal programma di Retequattro, "Quarto Grado", Lisandra Aguila Rico, la giovane cubana arrestata per l'omicidio dei coniugi Burgato avrebbe ritrattato la sua confessione. Nell'interrogatorio di martedì la ragazza avrebbe detto di non essere responsabile del delitto, incolpando il fratello Reiver.

La nuova versione dei fatti sarebbe quindi diametralmente opposta rispetto a quanto confessato in precedenza. La ragazza ha smentito di aver ucciso Paolo e Rosetta, dando ogni colpa esclusivamente a Reiver.



Gli atti della Procura inviati a Cuba

Si aggraverebbe così la posizione del ragazzo arrestato a Cuba. "L'autorità di polizia cubana - ha spiegato il Procuratore capo di Udine Antonio Biancardi - ha comunicato che Reiver sarà trattenuto in arresto in attesa di ricevere un'adeguata comunicazione sui fatti di Lignano e sui provvedimenti adottati dai magistrati di questo circondario. Prescindendo dalla procedura per l'estradizione, si provvederà a fornire la documentazione richiesta avvalendoci dei servizi di cooperazione internazionale di polizia".

Il figlio delle vittime incontra patrigno di Lisandra

Secondo un’indiscrezione riferita da Francesca Carollo, inviata di “Quarto Grado”, giovedì c’è stato il primo incontro tra Michele Burgato, figlio dei coniugi assassinati, e il patrigno di Lisandra e Tyson, i due fratelli cubani indagati per il delitto di Lignano. L’uomo avrebbe espresso la sua comprensione e tutta la disperazione per quanto accaduto.