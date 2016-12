Droga e stupra una paziente: arrestato medico

foto Ap/Lapresse 16:24 - Un medico 48enne, T.B., è stato arrestato dalla polizia a Pordenone con l'accusa di sequestro di persona e violenza sessuale in concorso con un'altra persona. L'uomo, dopo aver impedito a una paziente di allontanarsi da una struttura sanitaria, le ha somministrato farmaci dagli effetti narcotico-sedativi e infine l'ha portata in un albergo dove l'ha costretta a subire atti sessuali. - Un medico 48enne, T.B., è stato arrestato dalla polizia a Pordenone con l'accusa di sequestro di persona e violenza sessuale in concorso con un'altra persona. L'uomo, dopo aver impedito a una paziente di allontanarsi da una struttura sanitaria, le ha somministrato farmaci dagli effetti narcotico-sedativi e infine l'ha portata in un albergo dove l'ha costretta a subire atti sessuali.

Nella vicenda è coinvolto anche un altro uomo che al momento risulta indagato e che avrebbe avuto un ruolo nel reato di sequestro di persona. Questi avrebbe cioè fatto in modo che la donna non si allontanasse dalla struttura sanitaria.



L'indagine è nata dopo l'acquisizione di referti medici che segnalavano una sospetta ingestione di farmaci o sostante tossiche non definite.



I fatti risalgono all'agosto 2011 quando la polizia individuò una donna in stato confusionale a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Soccorsa, la donna fu portata in ospedale e dagli esami clinici risultò essere stata narcotizzata con specifici farmaci. Gli stessi che il medico - un radiologo che lavora in una struttura sanitaria nel centro della città - aveva a disposizione per la sua professione. Tra la vittima, una donna di circa 40 anni, e il medico, non ci sarebbe stato più di un episodio di violenza.



Gli investigatori non escludono però che vi siano stati altri casi analoghi con la partecipazione anche di altre persone: non proprio festini ma quasi.