Udine, 19enne in coma dopo un rave party

Una ragazza di 19 anni si trova in coma etilico dopo aver partecipato a un rave party a Oleis di Manzano, in provincia di Udine. La festa è stata interrotta ieri sera, dopo la mezzanotte, dalla polizia che ha identificato circa sessanta giovani, molti dei quali minorenni, che si erano radunati sul posto raccogliendo inviti lanciati via Facebook. L'organizzatore, di 33 anni, di Buttrio, è stato denunciato per manifestazione abusiva.

La 19enne, di Monfalcone, è stata trovata priva di sensi, in coma etilico, con un tasso di 1,92. Soccorsa, è stata accompagnata in ospedale a Udine dove è stata sottoposta anche a test anti-droga per stabilire una eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Durante i controlli della polizia al rave party non è stata sequestrato nessun tipo di droga.