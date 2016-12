foto LaPresse

09:40

- Litigano in strada e finiscono sotto un'automobile. Uno muore, l'altro viene gravemente ferito. I protagonisti di questa storia finita tragicamente sono zio e nipote, rispettivamente 69 e 45 anni. I due cominciano ad azzuffarsi in casa. A un certo punto Samuele, il più giovane, fugge in strada ma Adriano Marcuzzo, lo zio, non si arrende e lo insegue con un bastone. Entrambi vengono investiti: lo zio muore, il nipote finisce in ospedale.