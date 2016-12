Anziani uccisi, rintracciato il fratello di Lisandra

foto Facebook Correlati Lignano,Lisandra:io li ho uccisi

Pm: delitto premeditato

Il fratello di Lisandra 19:47 - E' stato rintracciato a Cuba dai carabinieri di Udine il fratello di Lisandra, la ragazza accusata dell'assassinio dei coniugi di Lignano Sabbiadoro. Come la sorella anch'egli, Reiver Laborde Rico, 24 anni, è indagato per rapina e omicidio pluriaggravato di Rosetta Sostero e Paolo Burgato. Il giovane sarebbe nella casa in cui vive con la moglie. Gli inquirenti hanno avviato i contatti con le autorità cubane per chiedere la sua estradizione. - E' stato rintracciato a Cuba dai carabinieri di Udine il fratello di Lisandra, la ragazza accusata dell'assassinio dei coniugi di Lignano Sabbiadoro. Come la sorella anch'egli, Reiver Laborde Rico, 24 anni, è indagato per rapina e omicidio pluriaggravato di Rosetta Sostero e Paolo Burgato. Il giovane sarebbe nella casa in cui vive con la moglie. Gli inquirenti hanno avviato i contatti con le autorità cubane per chiedere la sua estradizione.

I due fratelli, secondo il gip del Tribunale di Udine Paolo Lauteri, non avevano premeditato l'uccisione dei coniugi. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per la giovane spiegando che "l'intento iniziale era quello di fare una rapina".



Il successivo omicidio, "per quanto aberrante e raccapricciante sotto molteplici aspetti, rispondeva comunque alla fredda logica di eliminare scomodi testimoni che avevano comunque avuto modo di riconoscere i propri aggressori". La ragazza, però, secondo il giudice, deve stare in carcere. Disponendo la custodia cautelare il giudice ravvisa infatti il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.



Il fatto che i due ragazzi si fossero portati da casa due coltelli "potrebbe essere indice di una determinazione criminosa già assunta in precedenza, magari con mera eventualità sussidiaria - si legge nell'ordinanza - ma rimane allo stato un dato piuttosto ambiguo, ben potendo lo strumento servire semplicemente a spaventare le vittime".



Resta in ogni caso il fatto, dice il gip, che la "violenza cieca" del duplice delitto e la "relativa freddezza" degli attimi successivi, con la fuga fuori da Lignano e dal Friuli Venezia Giulia, "sono fattori che denotano una personalità decisamente capace di ogni tipo di illegalità e violazione di qualsiasi regola del vivere civile".



Il gip Lauteri ha dunque ritenuto credibile il racconto di Lisandra nel lungo interrogatorio davanti al pm, Claudia Danelon. E ha identificato dunque il movente nella rapina. La confessione però non è sufficiente a evitarle il carcere al posto della misura degli arresti domiciliari, richiesta dall'avvocato della ventunenne cubana.



Mentre si attende la decisione delle autorità cubane sulla richiesta di estradizione del fratello di Lisandra, si conferma che al momento non risultano altri indagati per il duplice omicidio.