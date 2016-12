foto Facebook Correlati Pm: delitto premeditato

Quando Paolo Burgato riconosce Reiver e gli dice "Lascia stare", allora, racconta Il Corriere della Sera, il giovane cubano perde la testa e inizia a picchiare i due anziani coniugi. "Reiver cominciò a dare botte anche alla signora, a quel punto anch'io persi la testa: presi un coltello e taglia la gola prima al signor Burgato e poi alla signora", racconta ai pm Lisandra.



I due fratelli sono accusati di omicidio aggravata e rapina. Le violenze sarebbero scattate dopo che le vittime avevano riconosciuto gli aggressori. Lisandra è stata identificata grazie a una prova del Dna, fatta anche alla madre, estranea alla vicenda.



Si cerca ancora il fratello Reiver, fuggito a Cuba. E proprio alcune telefonate tra i due, registrate dai carabinieri, gettano luce sul delitto. Lisandra telefona al fratello scappato nell'isola e gli dice del campione di Dna fatto alla madre. "Stai tranquilla, non possono arrivare a noi", le risponde il 24enne. Ma è una telefonata successiva a costituire un elemento forte per la procura. "Scappa via, scappa via", gli suggerisce il giovane. Lisandra si interroga: "Come fanno ad avere le impronte se avevamo quelle cose alle mani", dice riferendosi ai guanti usati quella sera.



"Alla fine ci siamo tolti i vestiti e abbiamo messo tutto, anche i coltelli, nello zaino di mio fratello e siamo andati a dormire, io a casa mia e lui a casa sua". Lisandra, che termina così il racconto del massacro, ai magistrati non sa dire però dove abbiano buttato lo zaino.