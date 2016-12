Coniugi Lignano, per pm "delitto premeditato"

A un mese dall'efferato delitto, gli inquirenti scrivono che il tutto fu pianificato a tavolino e di come agirono gli assassini: "con più fendenti da armi da punta e taglio" rispettivamente "al collo e al fianco sinistro, al fine di eseguire il reato di rapina". Un omicidio commesso con "crudeltà, avendo infierito sulle vittime" dapprima "con pugni al capo e al volto" e poi "con l'uso di un coltello", provocando "più ferite, tutte mortali" alla donna e una letale alla gola all'uomo.



All'indomani del fermo della 21enne cubana, mentre il fratello fuggito all'estero è ricercato, carabinieri e Procura chiariscono il quadro. Il pm, Claudia Danelon, ha annunciato che chiederà l'arresto in ambito internazionale del giovane cubano per duplice omicidio aggravato e rapina. Sulla premeditazione, il procuratore Antonio Biancardi dice: "non è un dolo d'impeto".



Il colonnello Giampietro Lago, comandante del Ris di Parma, annuncia che gli proseguono i test su tanti altri reperti.



Il pm Biancardi non esclude "che possa esserci un altro movente" rispetto a quello della rapina e la pm Danelon annuncia altre indagini per chiarire "la presenza di eventuali complici". Se sulla scena del delitto c'erano le tracce di due persone", non si può "escludere che ci fosse il concorso di altri prima o dopo".



Intanto, dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Udine è emerso che la rapina era stata architettata per Reiver, che aveva bisogno di denaro per tornare a Cuba dove sua moglie era in procinto di partorire il secondo figlio. Entrati nella villa dei Burgato con passamontagna e guanti da motociclista, sarebbero stati riconosciuti dalle vittime. Questo avrebbe fatto scattare la furia sulla coppia di anziani e la successiva fuga senza rovistare in casa.