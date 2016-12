foto Facebook

- "Non volevo assolutamente che le cose finissero in questo modo". Lo ha detto la 21enne cubana, Lisandra Aguila Rico, fermata per il duplice omicidio di Lignano, nel corso dell'interrogatorio a Udine, come riferito dal suo difensore, Carlo Serbelloni. "La ragazza - ha aggiunto Serbelloni - ha detto che la situazione è sfuggita di mano, che l'omicidio non era premeditato e che non voleva assolutamente che le cose finissero in questo modo".