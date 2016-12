foto Dal Web Correlati Si cercano un uomo e una donna

Continuano in ogni direzione le indagini sull'omicidio dei due anziani coniugi trovati morti due settimane fa nella loro villetta di Lignano Sabbiadoro. Gli inquirenti stanno cercando almeno due persone e un furgone verde, notato da diversi testimoni nei pressi del luogo del delitto. Dalla scena del crimine spunta poi un capello, trovato incastrato nell'orologio di una delle due vittime. Potrebbe essere di uno dei killer.

Ne dà notizia il quotidiano "Il Messaggero". Una traccia importante che potrebbe fornire il Dna dell'omicida. In attesa dei risultati delle analisi eseguite dagli uomini dei Ris, la concentrazione degli inquirenti è su un furgone verde con targa straniera notato da alcuni testimoni nei pressi della villetta proprio intorno all'ora del delitto. A bordo un uomo, apparentemente dell'Est, che poi è svanito nel nulla.



Restano ancora molti i misteri da spiegare in questa vicenda. Dalle somme di denaro trovate in contanti nell'abitazione, tra le quali 60 milioni di lire inutilizzabili, al crac dell'azienda del fratello della donna. E' la sua ricostruzione a non convincere gli investigatori. L'uomo, Rino Sostero, fratello di Rosetta, è stato interrogato tre volte negli ultimi giorni, ma le sue risposte non convincono. Gli inquirenti si aspettano qualche verità in più e un movente che ancora non c'è.