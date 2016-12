foto Ansa

07:49

- Oltre 20mila capi di abbigliamento per bambini riportanti l'etichetta "Made in Italy" ma realizzati nell'Est Europa, sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza del Comando di Gorizia. I capi - per bambini e neonati - erano trasportati in colli di cartone con un furgone partito dall'Ungheria, condotto da un cittadino italiano, ed erano destinati alla grande distribuzione del territorio nazionale.