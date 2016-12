foto Carabinieri 19:35 - Sono stati trovati morti dal figlio, in un lago di sangue, nella loro casa, due anziani coniugi di Lignano Sabbiadoro. Rosetta Sostero, 66 anni, e Paolo Burgato, 69, titolari di un'attività commerciale nel centro della località balneare friulana, erano riversi a terra nella taverna dell'abitazione. Sul posto stanno lavorando i carabinieri e il medico legale. I due avevano la gola tagliata. - Sono stati trovati morti dal figlio, in un lago di sangue, nella loro casa, due anziani coniugi di Lignano Sabbiadoro. Rosetta Sostero, 66 anni, e Paolo Burgato, 69, titolari di un'attività commerciale nel centro della località balneare friulana, erano riversi a terra nella taverna dell'abitazione. Sul posto stanno lavorando i carabinieri e il medico legale. I due avevano la gola tagliata.

Rosetta e Paolo erano molto conosciuti e stimati da tutti. Anche per questo la morte violenta e ancora avvolta nel mistero ha gettato un alone di incredulità e tristezza a Lignano Sabbiadoro dove i due vivevano. Il delitto è avvenuto in una località balneare molto popolare e in piena stagione turistica.



I due coniugi gestivano un'attività commerciale nel centro di Lignano dove, proprio per il flusso turistico di questi giorni, hanno finito di lavorare ieri sera attorno alle 23.30 quando, chiuso il negozio, si sono recati in un ristorante per la cena prima di tornare a casa in bicicletta, presumibilmente a tarda ora. Cosa sia avvenuto poi non si sa ancora, anche se gli investigatori stanno lavorando con grande attenzione. Sul corpo della donna sono state inferte anche numerose coltellate. L'arma da taglio usata nel delitto non è invece stata trovata.



La scena del crimine, secondo quanto riferito dagli investigatori, si presenta molto complessa e per questo è stato chiesto l'intervento di due medici legali. "Ci siamo trovati davanti a scene raccapriccianti", ha detto il procuratore capo di Udine, Antonio Biancardi, giunto a Lignano con il sostituto Claudia Danelon, titolare dell'inchiesta. "Non escludiamo nulla - ha continuato Biancardi - e sarà necessario attendere l'esito degli esami che stanno effettuando i medici legali; per il momento non ci sono indagati".



Per comprendere le dinamiche del ritrovamento e per tentare di ricostruire le ultime ore della coppia, gli investigatori hanno ascoltato il figlio dei due, Michele, che gestisce un'attività commerciale vicino ai genitori, e la sua convivente.



"La nostra comunità è sconvolta - ha detto il sindaco di Lignano, Luca Fanotto - totalmente incredula per quanto accaduto a Rosetta e Paolo, due concittadini conosciuti e stimati in città e non solo". Il sindaco ha anche annunciato che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.