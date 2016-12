foto Ansa

14:00

- La Polizia ha arrestato a Pordenone Alessandro Olto, 35 anni, per i reati di incendio doloso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Una pattuglia della Squadra Volante lo ha sorpreso, dopo una segnalazione, mentre stava incendiando dell'erba secca vicino al muro di recinzione di una ex caserma militare. Sul posto, erano già in azione i vigili del Fuoco, che stavano domando alcuni incendi appiccati in diversi punti.