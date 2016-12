foto LaPresse Correlati Yemen, Spadotto libero

La madre a Tgcom24: "Una gioia immensa" 17:13 - "E' la giornata più bella della mia vita. L’abbiamo sentito ieri sera verso mezzanotte ed è scoppiato un boato di gioia". Questa la testimonianza, in diretta a Tgcom24, di Marina Polesel, madre di Alessandro Spadotto, il carabiniere rapito e liberato in Yemen. Continua la madre: "Ha detto che sta bene e che durante il sequestro non è stato maltrattato". - "E' la giornata più bella della mia vita. L’abbiamo sentito ieri sera verso mezzanotte ed è scoppiato un boato di gioia". Questa la testimonianza, in diretta a Tgcom24, di Marina Polesel, madre di Alessandro Spadotto, il carabiniere rapito e liberato in Yemen. Continua la madre: "Ha detto che sta bene e che durante il sequestro non è stato maltrattato".

"La Farnesina in questi giorni ci aveva detto di rimanere tranquilli e più sereni possibili perché stavano battendo i canali giusti", ha aggiunto. Fare il carabiniere "è una scelta di Alessandro, che è grande e maturo. Si tratta della sua vita". "I figli, nel momento in cui li mettiamo al mondo - aggiunge promettendo che non gli farà cambiare vita - non ci appartengono più. Alessandro è grande e vaccinato".



Spadotto a Ciampino

Accoglienza calorosa a Ciampino per l'arrivo di Spadotto: t-shirt blu, pantaloni beige, scarpe sportive, uno zaino in spalla e uno in mano, è stato ricevuto dal comandante di divisione del comando Affari Esteri, generale dei carabinieri Antonio Ricciardi. Il carabiniere non ha rilasciato dichiarazioni e si è girato con il volto, accennando un sorriso, al richiamo dei fotografi che lo riprendevano. A Ciampino non erano presenti i familiari, rimasti a San Vito al Tagliamento (Pordenone) dove il militare è residente.