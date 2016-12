foto Carabinieri

00:16

- Sono stati tratti in salvo da un equipaggio della motovedetta dei Carabinieri di Grado (Gorizia) tre ragazzi che, a bordo di un gommone, sono rimasti in secca e imbarcavano acqua nella zona Banco d'Orio, a circa un miglio dalla costa gradese, nei pressi della boa foranea. L'equipaggio dei carabinieri ha comunicato che i ragazzi (due ragazze di Bolzano e un ragazzo di Udine) sono in buone condizioni di salute.