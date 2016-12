foto Ap/Lapresse Correlati Le previsioni meteo in diretta

Una tromba d'aria si è abbattuta sulla zona di Pordenone mercoledì notte. Molti i danni, tra i quali quelli allo stabilimento della multinazionale Electrolux, che è stato in parte scoperchiato. Il materiale crollato ha danneggiato gli impianti dell'alta tensione, causando un blackout e il blocco totale della produzione. I 1.500 addetti dello stabilimento sono stati posti in cassa integrazione.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'impianto Electrolux non potrà essere riaperto prima di lunedì. Dalle prime stime sembrerebbe che i danni siano ingenti. Sul posto stanno lavorando da ore i tecnici per rimettere a posto la copertura e ripristinare l'erogazione dell' energia elettrica.



Maltempo su tutto il Friuli

Il maltempo si è manifestato con violenti acquazzoni anche in altre zone della regione. In nottata a Trieste c'è stato un nubifragio, breve ma molto violento accompagnato da raffiche di vento ad alta velocità. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti, cadute di rami e di intonaci, distacco di imposte. Analoga situazione anche a Udine dove la Notte bianca dei saldi è stata interrotta a causa di un acquazzone persistente e molto violento.



E al Centro-Sud il caldo alimenta gli incendi

Sono 10 gli incendi di vaste proporzioni che dalle 7 di questa mattina si contano in Sicilia: il fuoco è alimentato dalle alte temperature e dal forte vento che spira oggi. I velivoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile hanno decollato all'alba per proseguire le operazioni di spegnimento avviate ieri.



Numerosi incendi stanno interessando anche la Calabria. A Catanzaro i Vigili del fuoco sono all'opera nella pineta di Giovino e nella zona di Bellino. Altri interventi sono in corso a Pentone, Sellia e Lamezia Terme. Numerosi i roghi anche nel Reggino e nel Cosentino ma al momento la Protezione civile regionale non segnala situazioni di particolare pericolo. Complessivamente sono sei gli interventi aerei nelle tre province con canadair ed elicotteri.



E' salito a 130 ettari, prevalentemente di pineta, il bilancio dell'incendio scoppiato ieri a Collalto (Siena). La situazione stamani è di incendio ancora attivo, ma circoscritto, sotto controllo e in via di miglioramento.