foto Ap/Lapresse

11:33

- Davide Cattelan, un alpinista di 34 anni, è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri sul versante italiano del Ganspitz, il picco camoscio, nella zona di Pramosio, in Carnia. Il fatto è accaduto ieri ma soltanto oggi il cadavere è stato recuperato dalle squadre del soccorso alpino di Tolmezzo (Udine), avvertite dai familiari preoccupati per il mancato rientro del 34enne.