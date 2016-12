foto Dal Web

20:07

- Un escursionista di 69 anni di Udine è morto a seguito di una caduta sulla Cima del Lago, nel comune di Tarvisio. L'uomo era in compagnia di amici del Cai di Tricesimo (Udine) ed aveva intrapreso la salita verso la cima quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è caduto in un dirupo per alcune decine di metri.