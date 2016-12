foto Ansa

08:09

- Un pensionato di 57 anni, Claudio Varotto, ha ucciso a Staranzano (Gorizia) la convivente, Rosina Lavrencic, di 60 anni al culmine di una lite. I due vivevano insieme da dieci anni in una villetta di via Marconi. L'uomo ha colpito con un coltello da cucina più volte la compagna, ferendola mortalmente. E' stato lo stesso Varotto a chiamare i carabinieri del Comando di Monfalcone per denunciare l'omicidio della convivente: i militari lo hanno arrestato.