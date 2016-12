foto Ap/Lapresse

16:20

- Due sottoufficiali dell'Esercito di stanza alla caserma Berghinz di Udine sono morti durante una escursione in montagna mentre erano in libera uscita. I corpi sono stati trovati in un canalone del monte Plauris nel comune di Venzone (Udine). Le ricerche erano scattate ieri sera quando la moglie di uno dei due militari, non vedendo rientrare il marito, aveva lanciato l'allarme.