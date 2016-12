foto Getty

- Un giovane di 23 anni ha ucciso il padre con un coltello da cucina. L'omicidio è avvenuto in una frazione di Codroipo, dove il giovane, affetto da problemi psichici, viveva con il padre, Ernesto Fresco, 61 anni, poiché la madre è in cura per problemi clinici. Il ragazzo, quando si è reso conto dell'accaduto, è andato in casa di alcuni parenti e ha riferito di aver ucciso il padre. Ora è ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Udine.