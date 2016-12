foto LaPresse 12:37 - Due anziani coniugi di Pordenone, entrambi di 66 anni, sono stati legati e picchiati, poco dopo le 5 di questa mattina, durante una rapina nella loro villetta a Torre di Pordenone da tre persone che si sono introdotte nella loro casa armate e con il volto coperto. La coppia, che gestisce un noto bar della città, è stata soccorsa dai vicini che hanno sentito le loro grida. Sono ora ricoverati con gravi ferite provocate da un oggetto contundente. - Due anziani coniugi di Pordenone, entrambi di 66 anni, sono stati legati e picchiati, poco dopo le 5 di questa mattina, durante una rapina nella loro villetta a Torre di Pordenone da tre persone che si sono introdotte nella loro casa armate e con il volto coperto. La coppia, che gestisce un noto bar della città, è stata soccorsa dai vicini che hanno sentito le loro grida. Sono ora ricoverati con gravi ferite provocate da un oggetto contundente.

Elio Lisotti e la moglie Annamaria Busetto sarebbero in condizioni molto serie, ma non in pericolo di vita. Nel corso della rapina i tre malviventi avrebbero portato via anche l'incasso della giornata realizzato dalla coppia nel proprio bar.



Il bottino sarebbe ingente, dal momento che di fronte alla violenza e alle minacce dei malviventi, che tenevano in ostaggio la moglie, il marito ha aperto la cassaforte contenente denaro e preziosi.



La banda ha prima immobilizzato la moglie, che dormiva in una stanza diversa da quella del marito. La donna èstata strattonata e bloccata con alcune fascette da elettricista. Poi i tre hanno raggiunto la camera del coniuge, minacciandolo e chiedendo dove fosse la cassaforte. Di fronte all'esitazione dell'uomo, uno dei rapinatori lo ha picchiato ripetutamente con la torcia elettrica con cui faceva luce nella stanza.