Gdf scopre maxi truffa all'Inps

- La Guardia di Finanza di Gorizia ha scoperto e denunciato per truffa, malversazione e falso, cittadini italiani residenti all'estero ed extracomunitari da anni non più residenti in Italia che percepivano, senza averne diritto, gli assegni sociali dell'Inps. La truffa ai danni dell'Inps ammonta a centomila euro, "ma se le persone non fossero state individuate - hanno spiegato le Fiamme Gialle - avrebbero potuto percepire gli assegni per sempre".