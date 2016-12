Anziana uccisa in casa a Trieste, arrestato un 42enne

Uccise un'anziana in casa e, per cancellare le proprie tracce, provocò una perdita di gas con l'intenzione di far esplodere l'abitazione. L'omicida è un italiano di 42 anni, residente a Trieste, arrestato dalla polizia. Il fatto è accaduto il 22 gennaio, quando la donna fu assassinata nel suo appartamento in centro.