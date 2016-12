Anziana scippata, diffuso il video su Facebook: "Aiutateci a prenderle"

La cliente, una donna di una certa età, entra nel supermercato Momoli di Bibione per fare la spesa. Subito dopo di lei, ecco altre due donne in jeans e borsa a tracolla. Si vede che le girano intorno, osservano quello che fa, i suoi movimenti. La signora è davanti al banco della frutta e della verdura, sta scegliendo cosa acquistare. E pure le due sono là. Anche loro, apparentemente, molto interessate ai prodotti.

La videocamera di sorveglianza filma tutta la scena. Questione di secondi. Quando arriva il momento, una delle due ladre si avvicina all'anziana. Buca un sacchetto di plastica, infila dentro la mano, che va a finire nella borsa della signora. Quest'ultima non si accorge di nulla. Anche perché la borseggiatrice è molto abile, e svelta. Estrae il portafoglio e piazza la frutta nel sacchetto, in modo da non dare nell'occhio. Poi si allontana col bottino.

Il video del borseggio è subito finito in Rete e a pubblicarlo è stata la stessa direzione del supermercato, che ha anche chiesto di condividerlo. "Ci sentiamo in dovere - hanno spiegato i responsabili del supermercato - di far vedere a tutti quanto accaduto perché si capisca come agiscono queste malviventi, e magari, con un po' di fortuna, si arrivi ad individuarle e ad arrestarle".