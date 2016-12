Amianto Italcantieri, 18 condanne

Il Tribunale di Gorizia ha condannato 18 ex dirigenti dell'Italcantieri di Monfalcone (Gorizia), accusati di omicidio colposo per la morte di 44 lavoratori dello stabilimento, deceduti a causa dell'esposizione all'amianto. Complessivamente sono state disposte pene per 110 anni e 6 mesi di reclusione, con risarcimenti per 1,3 milioni di euro. La condanna supera le richieste dell'accusa, di 80 anni e 8 mesi.