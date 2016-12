A Expo 2015 lo street view delle Dolomiti

Street View di Google Maps arriva sulle Dolomiti. Dal 3 al 9 luglio, nello stand della Regione Friuli Venezia Giulia all'Expo di Milano, la Fondazione Dolomiti Unesco presenta il progetto 'Dolomiti Google Special Collects', applicazione che consente di registrare immagini a 360 gradi in ambienti non raggiungibili dalle tradizionali vetture di Google Street View, come siti archeologici, parchi nazionali, musei, spiagge e, appunto, montagne.