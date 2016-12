Udine, ritrovati 4 escursionisti

00:17 - Sono stati raggiunti e portati in salvo dalle squadre di soccorso i quattro escursionisti dispersi in serata sulle montagne sopra Alesso di Trasaghis. La comitiva era in buone condizioni, seppur stremata per le molte ore trascorse nel bosco e senza poter orientarsi per cercare il sentiero verso valle, smarrito molto tempo prima che calasse l'oscurità. L'emergenza è rientrata poco prima di mezzanotte.