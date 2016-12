Udine,lieve malore per Franceschini

16:45 - Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, è stato colpito da un leggero malore a Palmanova (Udine) prima di partecipare a una visita ai bastioni della città fortezza. Franceschini, appena giunto alla caserma Ederle, si è sentito male ma non ha mai perso conoscenza. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Palmanova per un controllo. "Non è nulla, non allarmate i miei familiari - ha detto -. Non è niente. Sto bene".