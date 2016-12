Udine, fuori in 46 secondi: una rapina a tempo record

12:30 - Meno di un minuto e tutto è stato fatto. Come mostrano le immagini di sorveglianza di un bar di Udine, dei ladri sono entrati, hanno portato via un videopoker e un'apparecchiatura cambia soldi e poi sono scappati a bordo di una monovolume. Insomma, perché perdere tempo ad aprire una macchinetta quando la puoi portare via e fare poi con calma? Così è successo: con l'allarme del locale che suonava e "curiosi" affacciati, la banda di criminali ha preferito far tutto a tempo record: 46 secondi. Veloci e precisi: ecco il loro motto...