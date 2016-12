Truffa per finanziare calcetto

07:12 - Proponeva alla propria clientela investimenti redditizi, ma i soldi non venivano impiegati per fondi o operazioni finanziarie, ma servivano a sponsorizzare la squadra di calcio a 5, di cui era presidente. In questo modo in pochi anni, un broker finanziario pordenonese ha truffato decine di persone per quasi 4 milioni di euro. Ad arrestarlo sono stati i militari della guardia di finanza di Pordenone.