Terremoti,scossa 2.8 a Pordenone

01:02 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata in Friuli Venezia Giulia, nel nord della provincia di Pordenone. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8,1 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di sotto. Non si registrano danni a persone o cose.