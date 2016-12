Sollecito,notificato stop espatrio

09:45 - Nelle prime ore del mattino gli agenti della Squadra mobile di Firenze e di Udine hanno notificato il divieto di espatrio a Raffaele Sollecito, condannato per l'omicidio di Meredith Kercher nel processo d'appello bis. Sollecito è stato raggiunto in un paese tra Udine e Tarvisio, dove si era ritirato in attesa della sentenza, ed è stato portato in Questura a Udine.