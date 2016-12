Rubavano tonnellate plastica, presi

07:09 - Quattro arresti, sette denunce e refurtiva recuperata, consistente in svariate tonnellate di granuli di plastica, per centomila euro. Sono i numeri principali dell'operazione portata a termine nella notte dai carabinieri di Sacile (Pordenone), grazie alla quale è stata sgominata una banda, specializzata in furti di plastica, che aveva colpito in Friuli Venezia Giulia, Marche e Lombardia.