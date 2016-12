12 marzo 2014 Ruba pistola a agente e si spara

Trieste, afghano muore in ospedale Dopo aver aggredito l'agente, l'uomo si è allontanato di pochi metri, esplodendo alcuni colpi ma fortunatamente senza ferire nessuno

21:00 - Un 21enne afghano si è sparato con una pistola sottratta a un piantone della Questura di Trieste. Dopo aver aggredito l'agente, l'uomo si è allontanato di pochi metri, esplodendo alcuni colpi ma fortunatamente senza ferire nessuno. Giunto nei pressi di una chiesetta vicina, si è sparato. Il giovane è poi morto in serata all'ospedale di Cattinara.

Il giovane ha aggredito il piantone approfittando del fatto che questi si trovava sui gradini dell'ingresso della Questura per soccorrere una persona. L'afghano lo ha spinto alle spalle facendolo cadere e gli ha sottratto la pistola. Subito dopo si è allontanato dirigendosi verso la chiesa della Madonna del Rosario, sparando alcuni colpi in aria. Immediatamente alcuni agenti di polizia lo hanno inseguito e quando stavano per raggiungerlo, l'uomo si è sparato alla testa.