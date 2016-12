Pordenone, anziana aggredita e rapinata in casa: è gravissima

16:35 - Una donna di 74 anni, Santina Tosoni, versa in gravissime condizioni dopo esser stata aggredita e rapinata nella sua casa di Pordenone. Un italiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri ed è accusato di rapina e lesioni gravissime. Inizialmente i parenti della donna avevano pensato a un incidente domestico. Sono stati i militari a ipotizzare la rapina, vista la scomparsa di una borsetta, e a individuare poi il presunto colpevole.

Le indagini quindi sono scattate con 24 ore di ritardo perché inizialmente si pensava a un incidente, quando il figlio però si è presentato ai Carabinieri per denunciare lo smarrimento della borsetta della madre, per bloccare le carte di credito, gli investigatori si sono insospettiti.



A quel punto, il comandante della Compagnia assieme ai colleghi ha avviato una caccia all'uomo conclusasi col fermo del giovane sacilese e il ritrovamento della borsetta della donna in un cassonetto poco distante dall'abitazione di questa. Il giovane è stato fermato con l'accusa di rapina e lesioni gravissime. L'anziana è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Pordenone.