Piogge al Nord, danni e allagamenti Travolte tende,ragazzi salvati in Friuli

19:58 - Un gruppo di 15 campeggiatori padovani, 13 ragazzi e due adulti, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco dopo che il fiume Arzino, ingrossato dalle piogge, aveva travolto le tende del loro accampamento e tre automobili. E' successo a Sella Chianzutan, in provincia di Udine. Poco lontano, a Tolmezzo, i pompieri hanno soccorso una signora intrappolata nella propria macchina.

Ancora maltempo al Nord - Pioggia battente, raffiche di vento, neve in montagna, allagamenti e temperature da settembre inoltrato. E' ancora maltempo sulle regioni del Nord, che alla vigilia di Ferragosto ripiombano in autunno. Stranezze di questa pazza estate, con il mese di luglio più piovoso degli ultimi decenni e il termometro ben lontano dalle medie stagionali.



Trento, uomo muore schiacciato dal trattore - Lungo ormai l'elenco dei danni, a cominciare da quelli provocati all'agricoltura che ha spinto il governo a rivolgersi a Bruxelles per alcune colture, e delle vittime. L'ultima a Peio, in provincia di Trento, è un uomo di 57 anni rimasto schiacciato dal suo trattore ribaltatosi a causa del terreno bagnato e instabile per la pioggia.



Acqua alta a Venezia - L'acqua alta ha funestato la giornata per i turisti in vacanza a Venezia. Alle 14.05 si è registrata in città una massima di marea di 92 centimetri. Tanto è bastato per creare un diversivo inconsueto per i visitatori che stavano affollando Piazza San Marco (che si allaga parzialmente con una marea di 80 cm), costretti a togliersi sandali o scarpe per attraversare in mezzo all'acqua l'area marciana.



Forti temporali in Piemonte - Il passaggio di un'onda depressionaria fredda ha portato temporali diffusi su tutto il Nord, a cominciare dal Piemonte. I fenomeni più intensi nelle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbania, la più colpita, con allagamenti sulla riva piemontese del Lago Maggiore. A Cannero la statale 34 è stata invasa dall'acqua all'altezza dell'incrocio con la frazione Casino. Allagamenti anche a Verbania città, e a Gravellona Toce, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare dall'acqua cantine e garage. Richieste di soccorso anche da Mergozzo, Stresa e Baveno.



Allagamenti nel Lecchese - Allagamenti anche nel Lecchese, dove è esondato il torrente Caldone, con problemi alla viabilità. In Valtellina, le piogge hanno gonfiato torrenti e ruscelli, costringendo il soccorso alpino ad entrare in azione per aiutare gli escursionisti che non riescono a raggiungere il fondovalle. Salvato un escursionista di 26 anni di Corsico (Milano), costretto a trascorrere una notte all'addiaccio. Frane ed esondazioni anche in Aldo Adige, dove Solda, ai piedi dell'Ortles, è isolata.



Gorzia, gazebo divelto dal vento: feriti - Quattro persone sono rimaste ferite a Grado (Gorizia), colpite dai sostegni di un gazebo, divelto dalle forti raffiche di vento. Una donna, colpita alla testa, è stata trasferita all'ospedale di Trieste ed è in condizioni gravi. Ferite lievi per le altre tre persone coinvolte, curate all'ospedale di Monfalcone.



Tromba d'aria nel Pordenonese, danni - Una serie di colpi di vento si sono abbattuti provocando danni sulla provincia di Pordenone. Diverse le zone in cui si sono verificati i danni: nel capoluogo, un condominio in via San Quirino è stato scoperchiato e la copertura è finita su alcune auto in sosta, danneggiandole. Trombe d'aria anche a Sacile e Maniago: molti gli alberi abbattuti e i segnali stradali divelti dal vento.



Nubifragi e bombe d'acqua, scatta l'allerta - Nubifragi e bombe d'acqua sono previste anche per giovedì. Resta infatti l'allerta maltempo, che dal Nord si estenderà anche sulle regioni dell'Italia centrale e da sabato, dopo una pausa per il giorno di Ferragosto, su tutta Italia.