Montagna, morto escursionista

16:46 - Un escursionista è morto cadendo in un torrente in Val Zemola, a Erto e Casso (Pordenone). Si tratta di un atleta che praticava canyoning assieme a un gruppo di amici, sotto la guida di un istruttore esperto. L'uomo avrebbe perso l'appiglio della corda, che si utilizza per oltrepassare un punto molto impervio della discesa, e sarebbe stato trascinato dalla corrente. A nulla è servita la corsa dei soccorsi.