Montagna, 24enne triestino muore per salvare l'amica di Dublino: lei è grave

12:18 - Francesco Bigazzi, di 24 anni, è morto in un incidente in montagna avvenuto nel territorio di Verzegnis (Udine). Il giovane faceva parte di un gruppo di quattro ragazzi diretti sulle montagne della Carnia. La comitiva avrebbe perso il sentiero, finendo in una zona impervia. Quando una delle escursioniste, di 23 anni, originaria di Dublino, è scivolata verso valle, la vittima, nel tentativo di afferrarla, è caduta nel dirupo con lei. La ragazza è salva.

La 23enne è caduta per una trentina di metri, mentre il compagno di escursione, originario di Trieste, è precipitato per oltre sessanta metri. L'allarme è stato dato subito dagli altri due escursionisti. Un tecnico del Soccorso alpino e il medico rianimatore si sono calati col verricello nella zona della caduta, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane triestino. Subito dopo hanno stabilizzato la ragazza, che ha riportato numerosi traumi, e l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Francia, muore scialpinista italiano - Uno scialpinista italiano, di 55 anni, è morto in Savoia (Francia) travolto da una valanga mentre scendeva dalla Punta di Charbonnel (3.760 metri) con un compagno, rimasto illeso. I due erano sotto la vetta quando sono stati visti allontanarsi dalla via normale di discesa per poi essere trascinati per 400 metri da una massa di neve umida. Sul posto è intervenuto il peloton de haute montagne della Gendarmerie.