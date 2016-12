13:50 - Nuova ondata di maltempo sull'Italia. Mentre al Sud le temperature sono alte, il Centronord è stato interessato da forti acquazzoni tanto la notte scorsa quanto nel primo mattino. Non è stato segnalato alcun pericolo per le persone ma i vigili del fuoco sono intervenuti decine di volte per allagamenti, cadute di rami, di alberi o di cartelloni stradali e per tetti e cornicioni pericolanti.

Numerose le richieste di intervento arrivate già all'alba alle centraline delle forze dell'ordine per strade, condomini, cantine e box allagati. La situazione appare più critica in Brianza, nel Vimercatese (Monza), in particolare nei comuni di Bernareggio e Cornate D'Adda. L'acqua ha raggiunto il livello delle finestre del piano terra di alcune abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassaggi allagati. Sono state chiuse le principali strade di collegamento tra Vimercate, Carnate, Bernareggio e Cornate D'Adda.



Acquazzoni in nottata a Trieste - Forti acquazzoni si sono abbattuti anche nella notte, dopo i temporali di due notti fa, nelle provincie di Udine e di Pordenone. Non è stato segnalato alcun pericolo per le persone ma i vigili del fuoco sono intervenuti decine di volte in comuni diversi per allagamenti, cadute di rami, di alberi o di cartelloni stradali e per tetti e cornicioni pericolanti. Numerosi gli interventi anche della Protezione civile.



Disagi anche in provincia di Bergamo e Milano - Il maltempo sta creando problemi anche a Bergamo e provincia, dove piove da martedì sera. Il traffico è in tilt, la città è bloccata con code e rallentamenti e sono numerosi i sottopassi allagati, dove si viaggia a rilento. In particolare il comando di Bergamo dei vigili del fuoco si trova a Bonate Sopra a causa di un grosso allagamento. La situazione è critica ovunque: dall'asse interurbano alle vie più centrali. Disagi anche a Milano e provincia, dove da stamani piove e i vigili del fuoco sono intervenuti in cantine, strade e sottopassaggi.



Fulmine causa un incendio, evacuata una palazzina - Un fulmine è caduto all'alba ad Almenno San Bartolomeo (Bergamo) durante un forte temporale che ha colpito la zona. Il fulmine ha colpito il tetto di un'abitazione di via Ca' Cristallo, causando un incendio. Evacuate le due famiglie che abitano nella palazzina, i vigili del fuoco di Zogno sono al lavoro da tutta la mattinata. Il tetto è andato completamente distrutto e la casa è ora inagibile.



Ritardi e cancellazioni di voli a Orio al Serio - Ritardi, cancellazioni, dirottamenti sullo scalo di Verona. Mattinata da dimenticare per i passeggeri dell'aeroporto di Orio al Serio a causa del maltempo. Il volo Ryanair delle 8.20 per Atene è stato cancellato. Successivamente è stato dirottato a Verona il volo per Bruxelles Charleroi. Voli in forte ritardo con destinazione Brindisi, Thessaloniki, Casablanca, Krakow, Bucarest, Eindhoven. Sul fronte arrivi, in mattinata si sono registrati dirottamenti a Verona (da Bruxelles), Bologna (da Atene e Trapani), Parma (da Alghero e Brindisi). Cancellati i voli da Valencia, Ibiza, Porto. Ritardi per i voli in arrivo da Dusseldorf, Casablanca, London Stansted, Lamezia, Manchester, Tampere, Rhodes.