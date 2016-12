Incidenti montagna, muore 21enne

20:08 - Un 21enne statunitense è morto dopo esser caduto per alcune decine di metri da uno strapiombo nei boschi sopra Marsure di Aviano (Pordenone). Il ragazzo, un militare in servizio alla vicina base dell'aeronautica americana, stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando è scivolato per circa 40 metri, ha battuto la testa ed è morto all'istante.